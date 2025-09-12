На Дону в диапазоне до 5 млн рублей самыми популярными стали китайские иномарки

В 2025 году в ценовом сегменте от 3 до 5 млн руб. в Ростовской области самыми популярными стали кроссоверы китайских марок, произведенных в прошлом году. На них приходится 45% предложений о продаже. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты отмечают, что к концу августа доля этого сегмента превысила 47%. В топ-5 наиболее популярных моделей в регионе вошли Haval F7 средней стоимостью 3,3 млн руб., Geely Monjaro (4,8 млн руб.), JETOUR T2 (4,2 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (3,7 млн. руб.) Замыкает пятерку лидеров Jaecoo J7 (3,4 млн руб.)

По данным сервиса, в 2025 году средняя стоимость новой иномарки в Ростовской области стабильно держится выше 3,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что столица региона заняла первое место среди городов-миллионников по сокращению автосалонов — с января по сентябрь их количество уменьшилось на 29,3% до 94 объектов.

Наталья Белоштейн