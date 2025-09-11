Количество автосалонов в Ростове сократилось на 30% в 2025 году

Ростов занял первое место среди городов-миллионников по сокращению автосалонов — с января по сентябрь их количество уменьшилось на 29,3% до 94 объектов. Об этом сообщает Forbes по результатам анализа «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации аналитиков, на втором месте оказался Воронеж со снижением на 18,8% — там осталось 65 торговых точек. Третью позицию занял Волгоград с показателем минус 18,3% и 58 действующими салонами. Для сравнения в Краснодаре функционируют 209 автосалонов и шоурумов при минимальном сокращении всего на 0,9%.

Причинами массового закрытия дилерских центров Forbes называет низкий платежеспособный спрос населения, высокие кредитные ставки и утильсбор, которые снижают рентабельность бизнеса. Также негативно влияет несбалансированная торговая стратегия китайских автопроизводителей, создавшая перенасыщение рынка и низкую маржинальность для многочисленных конкурирующих дилеров.

«Происходящее — это не предел. Ситуация на рынке сложилась такая, что ещё около трети дилеров испытывают серьёзные финансовые трудности или вообще находятся на грани прекращения деятельности. Сложившаяся структура авторынка не обеспечивает достаточного уровня доходности ни для автопроизводителей, ни для продавцов»,— заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в июле федеральный холдинг «Ключавто» прекратил работу всех своих автосалонов в Ростове. Компания сворачивала деятельность с 2024 года, характеризуя этот процесс как оптимизацию.

Валентина Любашенко