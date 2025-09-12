Контингенты ОДКБ и ШОС пригласили поучаствовать в учениях «Запад-2025»

Сегодня начались военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Страны пригласили контингенты государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и государств-партнеров принять участие в учениях, сообщило Минобороны России.

«Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров»,— отметили в пресс-релизе ведомства.

Учения пройдут с 12 сентября до 16 сентября на территории Белоруссии и России, а также в акваториях Баренцева и Балтийского моря.

11 сентября заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что в ближайшее время у границы страны разместят около 40 тыс. военнослужащих в ответ на проведение российско-белорусских учений «Запад-2025». Премьер-министр Дональд Туск также заявлял о закрытии границы с Белоруссией в ночь на 12 сентября. В МИД России сочли, что таким образом Польша «оправдывает линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы».