Партии потратили 11,6 млн рублей на выборы депутатов заксобрания ЯНАО

Четыре политические партии направили на выборы депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 11,6 млн руб., следует из сведений регионального избиркома. По данным комиссии, наибольший объем средств потратила «Единая Россия» (ЕР) — 7,9 млн руб. Общий объем трат оппозиционных партий составил 3,6 млн руб.: ЛДПР — 2,7 млн руб., «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 593 тыс. руб., КПРФ — 357,8 тыс. руб.

Большую часть средств партии направили на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов — 6,2 млн руб. В частности, ЕР выделила 3,3 млн руб., ЛДПР — 2,2 млн руб., СРЗП — 519,5 тыс. руб., КПРФ — 156 тыс. руб. Среди четырех партий единственной к услугам информационного и консультационного характера прибегла ЕР — объединение потратило на них 3,8 млн руб. На агитацию через сетевые издания средства направили ЛДПР (385 тыс. руб.) и КПРФ (55 тыс. руб.).

Всего партиям на подготовку к выборам поступило 16,9 млн руб. Самый крупный избирательный фонд среди объединений сформировала ЕР — 12,5 млн руб., из которых 7,5 млн руб. являются собственным средствами объединения, 5 млн руб. — пожертвованием от Ямало-Ненецкого фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Оппозиционным партиям на участие в выборах поступило 4,4 млн руб.: ЛДПР — 3,1 млн руб., СРЗП — 953,1 тыс. руб. (собственные средства справороссов — 812,5 тыс. руб.), КПРФ — 357,8 тыс. руб. (собственные средства коммунистов — 109,8 тыс. руб.).

Голосование на выборах депутатов заксобрания ЯНАО пройдет 12-14 сентября. По данным избиркома, на 11 мест в окружном парламенте по одномандатным избирательным округам претендуют 50 кандидатов: по 11 от ЕР и от ЛДПР, девять — от СРЗП, восемь — от КПРФ и девять самовыдвиженцев. Бороться за 11 мандатов по единому избирательному округу (по партспискам) намерены 165 человек: 55 — от ЕР, 43 — от ЛДПР, 38 — от КПРФ, 29 — от СРЗП.

О своем желании переизбраться заявили только 11 из 22 депутатов седьмого созыва заксобрания Ямала. По мнению эксперта, значительное обновление его состава связано с желанием губернатора Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента.

