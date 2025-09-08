Депутаты, участвующие в выборах заксобрания ЯНАО, заработали за год 237 млн руб.

Действующие депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые участвуют в выборах нового состава окружного парламента, увеличили общий объем доходов с 156,7 млн руб. в 2019 году до 237,5 млн руб. в 2024 году, следует из опубликованных сведений на сайте избиркома региона. Так, восемь представителей от «Единой России» (ЕР) повысили свой заработок с 138,6 до 187 млн руб., претенденты на мандаты от оппозиции — с 18 до 50,5 млн руб.

В частности:

Вице-спикер заксобрания и руководитель фракции ЕР Виктор Казарин увеличил объем годовых поступлений за пять лет с 31,1 до 47,6 млн руб. В собственности депутата находятся три земельных участка (от 51 до 750 кв. м в Москве), дом в Москве (84,7 кв. м), три квартиры (площадью в 35 и 35,1 кв. м в Москве и 34, 5 кв. м в ЯНАО) и автомобиль Nissan Patrol Safari.

Председатель Сергей Ямкин (ЕР) повысил доход с 27,7 до 30,9 млн руб. В сведениях он указал наличие двух земельных участков в Тюменской области (532 и 544 кв. м.) и ЯНАО (955 и 999 кв. м), жилых домов в Тюменской области (294, 4 кв. м) и ЯНАО (135, 8 кв. м), гаража (100,6 кв. м) и автомобиля Nissan Patrol.

Вице-спикер и глава комитета по госустройству Наталия Фиголь (ЕР) сообщила о росте заработка с 25,7 до 30,8 млн руб. и о наличии автомобиля Subaru.

Первый вице-спикер и председатель комитета по экологии, промышленности и ЖКХ Алексей Ситников (ЕР) увеличил объем поступлений с 23,1 до 26 млн руб. Депутат владеет земельными участками в Москве (2 860 кв. м) и ЯНАО (1 868 кв. м), жилым домом (623.40 кв. м) и квартирой (82.50 кв. м) в Москве, автомобилем Land Rover.

Глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Эдуард Яунгад (ЕР) отчитался о снижении заработка с 19 до 18,8 млн руб. и о наличии автомобиля Toyota.

Заместитель председателя комитета по госустройству Анастасия Казанцева (ЕР) повысила доход с 2,3 до 15,9 млн руб. В собственности парламентария находится земельный участок в Московской области (1 010 кв.м), доля в квартире в Тюменской области (98.90 кв.м) и автомобиль Toyota.

Заместитель главы комитета по соцполитике Игорь Герелишин (ЕР) увеличил объем поступлений с 6,6 до 11,7 млн руб. В сведениях он указал наличие квартир в Москве (69 кв. м) и Московской области (67,7 кв. м), автомобиля Toyota Land Cruiser.

Заместитель председателя комитета по госустройству Алексей Денисов отчитался о росте заработка с 2,9 до 4,8 млн руб. Депутат владеет квартирой в Волгоградской области (50,8 кв. м) и автомобилем Toyota Avensis.

Руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина сообщила о росте годового дохода с 9,8 до 20,2 млн руб. В собственности коммуниста находятся квартиры в ЯНАО (53,7 кв. м), Тюменской области (64.2 кв. м) и Свердловской области (43,8 и 65.2 кв. м).

Глава фракции ЛДПР Денис Садовников повысил объем поступлений с 2,4 до 15,1 млн руб. Согласно сведениям, либерал-демократ владеет гаражом в ЯНАО (22.80 кв. м) и автомобилем BMW.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Максим Лазарев увеличил заработок с 5,6 до 15 млн руб. Справоросс указал в собственности квартиры в Московской области (35.40 кв. м), Москве (89.30 кв. м) и долю в квартире на Ямале (69.90 кв. м), машино-место в Москве (13.30 кв. м) и автомобиль Infiniti QX56.

Голосование на выборах депутатов ямальского заксобрания пройдет 12-14 сентября, получить бюллетень и поддержать кандидатов на 209 постоянных участках смогут 352,3 тыс. избирателей. За 22 мандата намерены побороться 212 претендентов, среди которых 11 действующих парламентариев: восемь — от ЕР, по одному от ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Согласно данным избиркома на конец августа, на подготовку к выборам партии потратили 11,6 млн руб.

По данным окружного избиркома, 212 претендентов на 22 мандата в заксобрании ЯНАО отчитались о годовом заработке 1 млрд 278 млн 275 тыс. руб. Больше половины суммы приходится на представителей ЕР — 661 млн руб., на кандидатов от оппозиции и самовыдвиженцев — всего 617,1 млн руб. По сравнению с претендентами на выборах 2020 года, политики заработали меньше на 57,9 млн руб.

Подробнее о заработке кандидатов в депутаты ямальского парламента — в материале «Ъ-Урал» «Претенденты умерили доходы».