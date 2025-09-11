Франция отправит в Польшу три истребителя Rafale после инцидента с БПЛА

Президент Франции Эмманюэль Макрон постановил отправить в Польшу три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства страны. По его словам, страны НАТО не должны поддаваться «запугиванию» со стороны России и позаботиться о своей безопасности.

«Я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО»,— написал господин Макрон в соцсети Х.

Он отметил, что договорился о поставках истребителей с премьер-министром Польши Дональдом Туском, с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Дональда Туска, ночью 10 сентября было зафиксировано как минимум 19 нарушений воздушного пространства республики. По версии польской стороны, дроны были российскими. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК. Однако применяемые для атаки российские дроны не могли долететь до границ с Польшей, поскольку их максимальная дальность не превышает 700 км.

