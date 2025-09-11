В орловских школах решили «подождать» с расширением доступа к интернету

В Орле по итогам встречи представителей Управляющих советов школ региона с губернатором Андреем Клычковым пока отказались от идеи расширения доступа к интернету в общеобразовательных заведениях. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава региона.

«С одной стороны был запрос, но есть запрет прямой на расширение доступа к интернету. Родители согласились, что надо подождать, не нарушать технические условия, чтобы потом директора и учителя не несли за это ответственность»,— пояснил господин Клычков.

Ограничения работы мобильного интернета и связи начались в регионе в конце июля. По словам властей, такое решение должно было обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области. В конце августа губернатор сообщил, что в Орле появятся пять новых общедоступных точек Wi-Fi, а в планах — расширение зоны Wi-Fi-покрытия на остановках общественного транспорта и улучшение качества проводного интернета в школах.

Ульяна Ларионова