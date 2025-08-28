Пять точек бесплатного Wi-Fi появятся в Орле

В Орле появятся пять новых общедоступных точек Wi-Fi из-за временных отключений мобильного интернета в регионе. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Хот-споты появятся на площади Ленина, в зданиях железнодорожного и автовокзала, а также в Областной клинической больнице и Детской областной поликлинике. При подключении к сетям необходимо авторизоваться.

Господин Клычков отметил, что в планах расширение зоны Wi-Fi-покрытия на остановках общественного транспорта и улучшение качества проводного интернета в школах.

Ограничения работы мобильного интернета и связи начались в регионе в конце июля. По словам властей, такое решение должно было обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области.

О том, почему мобильный интернет в макрорегионе работает с перебоями,— в публикации «Ъ-Черноземье» «Немы как мобила».

Кабира Гасанова