Пять точек бесплатного Wi-Fi появятся в Орле
В Орле появятся пять новых общедоступных точек Wi-Fi из-за временных отключений мобильного интернета в регионе. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Хот-споты появятся на площади Ленина, в зданиях железнодорожного и автовокзала, а также в Областной клинической больнице и Детской областной поликлинике. При подключении к сетям необходимо авторизоваться.
Господин Клычков отметил, что в планах расширение зоны Wi-Fi-покрытия на остановках общественного транспорта и улучшение качества проводного интернета в школах.
Ограничения работы мобильного интернета и связи начались в регионе в конце июля. По словам властей, такое решение должно было обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области.
