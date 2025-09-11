«Победа» 19 сентября возобновит полеты между Москвой и Краснодаром

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о возобновлении регулярных полетов из Москвы в Краснодар с 19 сентября. Рейсы будут выполнять из аэропорта Внуково.

Ранее сегодня о намерении восстановить полетную программу из Москвы в Краснодар сообщили в «Аэрофлоте». Авиаперевозчик начнет летать по этому направлению с 17 сентября. Также «Аэрофлот» планирует к концу месяца возобновить международные полеты из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай.

Аэропорт Краснодара возобновил работу сегодня в 9:00 мск. Авиагавань была закрыта в феврале 2022 года — после начала спецоперации на Украине.