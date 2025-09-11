«Аэрофлот» запустит международные рейсы из Краснодара к концу сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) анонсировала восстановление международной программы полетов из аэропорта Краснодара к концу сентября. Прямые рейсы будут запущены по нескольким направлениям — Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум).

О возобновлении работы краснодарского аэропорта стало известно сегодня. Авиагавань функционирует в штатном режиме с 9:00 мск. «Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Краснодар с 17 сентября.

Аэропорт в Краснодаре перестал работать в феврале 2022 года — после начала спецоперации на Украине. Решение было принято из соображений безопасности.