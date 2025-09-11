«Аэрофлот» с 17 сентября возобновит полеты между Москвой и Краснодаром

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) объявила о возобновлении полетов из Москвы в Краснодар с 17 сентября. Минтранс России сообщил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов с 9:00 мск сегодня.

«Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. К концу месяца восстановим международную программу полетов из Краснодара: будем выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум)»,— заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Аэропорт Краснодара приостановил работу в феврале 2022 года — после начала спецоперации на Украине. Полностью готовы к эксплуатации оба терминала, аэродром и спецтехника.