Облсуд оставил экс-главу «ВСМПО-Ависма» Воеводина под стражей до конца октября

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о продлении меры пресечения для экс-директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он будет находиться под стражей до 29 октября, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Постановление Ленинского районного суда обжаловал адвокат обвиняемого. По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменений, апелляционная жалоба отклонена.

Напомним, Михаил Воеводин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, он и еще пять фигурантов совершили мошенничество на 1,5 млрд руб. Они закупали шихтовый материал, который используется при производстве титана, по завышенным ценам. Помимо господина Воеводина фигурантами дела являются еще пять человек, включая бизнесмена Игоря Райхельсона, проживающего в Швейцарии.

Михаил Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год. После его ухода из компании стало известно о расследовании дела о мошенничестве.

Полина Бабинцева