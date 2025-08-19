Суд продлил арест экс-директору «ВСМПО-АВИСМА» Михаилу Воеводину

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-директору «ВСМПО-АВИСМА» Михаилу Воеводину, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда, Михаил Воеводин останется в СИЗО до 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание проходило в закрытом режиме от СМИ. Адвокаты отказались комментировать ход дела.

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы арестовал Михаила Воеводина 26 июня. Всего по делу проходит шесть обвиняемых, в том числе бизнесмен Игорь Райхельсон, который сейчас живет в Швейцарии. По версии следствия, фигуранты совершили мошенничество на сумму 1,5 млрд руб. В уголовное дело легли материалы о закупках шихтового материала, используемого при производстве титана, по завышенным ценам.

Михаил Воеводин был главой «ВСМПО-АВИСМА» с 2009 по 2020 год. После его ухода из компании стало известно о расследовании дела о мошенничестве.

Артем Путилов