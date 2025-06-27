Ущерб по уголовному делу экс-директора «ВСМПО-АВИСМА» составляет 1,5 млрд рублей

26 июня Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину. Как сообщает «Ъ», по версии следствия, он и еще пять фигурантов совершили мошенничество на сумму 1,5 млрд руб. Речь идет о закупках шихтового материала, который используется при производстве титана, по завышенным ценам. В тот же день суд отправил в СИЗО гендиректора НПО «Вторпромресурсы» Евгения Лысенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

В деле также фигурирует бизнесмен Игорь Райхельсон — у него гражданство США, сейчас он проживает в Швейцарии. Всем им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору).

Михаил Воеводин возглавлял «ВСМО-Ависма» с 2009 по 2020 год. Вскоре после его ухода с должности стало известно, что в отношении него расследуется дело о мошенничестве из-за продажи продукции компании по заниженной цене. В итоге обвинение ему переквалифицировали на злоупотребление полномочиями, господину Воеводин был назначен уголовный штраф 80 тыс. руб.