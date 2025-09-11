Лукашенко: Польша «на ровном месте» нагнетает обстановку после инцидента с БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Он напомнил, что Минск заблаговременно предупредил Варшаву о приближении неизвестных летательных аппаратов. Белорусские войска тоже сбивали цели, «но несколько осталось».

«Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», — сказал господин Лукашенко.

Генштаб Белоруссии накануне заявил, что белорусские ВС оповещали коллег в Польше и Литве о приближении к их границам дронов, при этом «польская сторона также информировала» белорусских коллег. В Минске заявили, что беспилотники «заблудились» из-за используемых Россией и Украиной средств РЭБ. О государственной принадлежности БПЛА в Белоруссии не высказывались. Минобороны РФ не подтвердило причастность России к инциденту, но высказалось о готовности к диалогу. МИД РФ считает, что у Польши нет доказательств для обвинений в адрес Москвы.

По данным Bild, польская авиация смогла перехватить не более четырех БПЛА и потратила на каждый по 400 тыс. евро.