В Белом доме усилили меры безопасности после убийства Чарли Кирка

Представители Секретной службы США подтвердили усиление мер безопасности вокруг Белого дома в Вашингтоне и заявили, что это связано с убийством политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщают «РИА Новости».

Другие представители Секретной службы США заявили, что ограничения вокруг Белого дома носят временный характер. Их могут начать демонтировать на этой неделе, сообщило агентство.

Сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что американская Секретная служба усилит меры по охране президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что вокруг Белого дома установили защитные конструкции.

В консервативного активиста Чарли Кирка выстрелили на выступлении во дворе кампуса Университета штата Юта 10 сентября. Пуля попала в шею, в результате активист умер в больнице. Президент США Дональд Трамп приказал опустить флаги по всей стране из-за убийства Чарли Кирка, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс отменил запланированную поездку в Нью-Йорк ради встречи с семьей погибшего.