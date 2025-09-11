Вэнс отменил поездку в Нью-Йорк ради встречи с семьей убитого Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированную поездку в Нью-Йорк, где планировалось его участие в мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Вместо этого он поедет в штат Юта, чтобы встретиться с семьей убитого правого активиста Чарли Кирка, сообщил журналист Fox News Пэт Форд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: ALEX WROBLEWSKI / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Вэнс и вторая леди посетят Солт-Лейк-Сити ... чтобы выразить уважение семье Чарли Кирка», — написал журналист в X.

Сторонник президента Дональда Трампа Чарли Кирк был тяжело ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Вскоре он умер в больнице. Стрелявший в политика не задержан. После этого нападения были усилены меры безопасности в районе Белого дома. Журнал Time посвятил Чарли Кирку обложку.