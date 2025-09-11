Трамп приказал приспустить флаги США по всей стране в честь погибшего Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп приказал приспустить американские флаги по всей стране в честь погибшего в результате покушения правого активиста Чарли Кирка.

«В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья»,— написал он в Truth Social.

В господина Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. На распространившихся в интернете кадрах видно, что пуля попала активисту в шею. После его доставили в больницу, позже Дональд Трамп в Truth Social сообщил о его смерти.

Чарли Кирк — американский правый активист. Он поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа. Часто выступал на различных медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.