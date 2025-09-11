В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

Вокруг Белого дома установили защитные сооружения, передает The Washington Post. Мера принята после убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта. Перекрыты несколько улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом после убийства консервативного активиста Чарли Кирка

Фото: Nathan Howard / Reuters Белый дом после убийства консервативного активиста Чарли Кирка

Инцидент произошел 10 сентября. В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления во дворе кампуса Университета долины Юты. Пуля попала в шею. Активист позднее умер в больнице.

Очевидцы рассказали WP, что у посетителей мероприятия в университете не проверяли сумки. При этом на выступлении присутствовали полицейские и личная охрана Чарли Кирка.

Чарли Кирк поддерживал Республиканскую партию и президента США Дональда Трампа. Часто выступал на медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.