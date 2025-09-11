Лукашенко сообщил об уничтожении некоторых из летевших на Польшу БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские средства ПВО сбили все летевшие на Польшу беспилотники, которые смогли. Однако несколько БПЛА уничтожить не удалось, добавил глава государства.

«Они к нам не летели эти беспилотники,— сказал президент на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым (цитата по БЕЛТА).— Мы видели, куда летели эти беспилотники».

Господин Лукашенко добавил, что Белоруссия мгновенно проинформировала Польшу об угрозе. «Что в результате получили? Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте»,— отметил белорусский президент.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, ночью 10 сентября было зафиксировано как минимум 19 нарушений воздушного пространства республики. По версии польской стороны, дроны были российскими. МВД Польши сообщало об обнаружении обломков семи БПЛА и одной ракеты. Минобороны России заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

