В Ростове 432 жителя получили выплаты посте августовской атаки БПЛА

Единовременную выплату в связи с ЧС, введенном после атаки БПЛА 14 августа, получили 432 жителя Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Как отметили в ведомстве, в ближайшее время пострадавшие получат компенсации за частичную утрату предметов первой необходимости.

Как ранее сообщалось, во время атаки на Ростов повреждения получили 30 тыс. квартир в 30 многоквартирных домах. На данный момент восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление ещё в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.

Наталья Белоштейн