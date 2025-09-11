Экс-глава Минфина Задорнов раскритиковал внедрение цифрового рубля

Бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов назвал идею цифрового рубля «неудачной». Он пояснил, что не понимает его «прикладное значение». Господин Задорнов также «абсолютно не верит», что цифровой рубль будет внедрен повсеместно.

Экономист считает, что сроки внедрения цифрового рубля продолжат сдвигать, и некоторые банки понесут издержки. «Все время будет срок его внедрения сдвигаться. Но к сожалению некоторые банки-участники эксперимента (по внедрению цифрового рубля .—"Ъ") будут нести определенные издержки. Но прибыль хорошая все равно у сектора, поэтому часть прибыли будет направлена на это. А для маленьких банков это будет сдвигаться просто, поскольку применение пока еще непонятно»,— пояснил экс-министр в открытом интервью Клуба Коммерсантъ и «Ъ Деньги».

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Центробанк (ЦБ) запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025 года, но впоследствии ЦБ перенес срок на 1 сентября 2028 года. В этот момент оплата цифровым рублем должна стать доступна повсеместно. Регулятор рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5–7 лет.