В 2025 году на Дону задолженность по ипотеке достигла 3,8 млрд рублей

Задолженность жителей Ростовской области по ипотечным кредитам к августу составила 3,8 млрд руб., что на 46,1% больше показателя начала года. Такие данные приводит «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на аналитиков Центробанка России.

По информации экспертов, в Южном федеральном округе Ростовская область занимает второе место по объему просроченной ипотечной задолженности. Лидирует Краснодарский край с долгами в 11,1 млрд руб. на первое августа — это почти двукратный рост с начала января. Наименьший объем просрочки зафиксирован в Севастополе: 181 млн руб., что на 36% превышает январский показатель.

«Общий долг жителей ЮФО по ипотечным кредитам достиг 19,1 млрд руб., увеличившись на 68,4% с начала 2025 года»,— поясняют аналитики.

Отдельно эксперты выделяют просроченную задолженность по ипотечным займам под залог прав требования по договорам долевого участия. В Ростовской области этот показатель составил 361 млн руб. на первое августа, продемонстрировав рост в 41% к началу года.

По данной категории кредитов в ЮФО также лидирует Кубань с долгами в 2,5 млрд руб. Минимальная просрочка отмечена в Севастополе — 43 млн руб. Совокупные долги жителей округа под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве составили 3,4 млрд руб., превысив начальные показатели года на 68%.

Валентина Любашенко