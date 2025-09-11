В Таганроге ФСБ пресекла деятельность крупного производства мефедрона
Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Таганрога, организовавших нарколабораторию по производству и сбыту мефедрона в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Путем синтеза химических реактивов они изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им в сети «Даркнет» интернет-магазин»,— говорится в информации УФСБ.
На территории лаборатории было обнаружено и изъято более восьми кг наркотиков, химическое оборудование и прекурсоры.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».