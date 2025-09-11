До двух выросло число пострадавших при массированной атаке дронов на Белгород

Число пострадавших во время утренней атаки беспилотников ВСУ на Белгород выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее чиновник сообщал, что при взрыве дрона пострадал мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями живота и руки его госпитализировали. Вскоре в больницу самостоятельно обратилась женщина с баротравмой, ее направили на амбулаторное лечение.

При налете БПЛА были повреждены окна и балконы нескольких многоквартирных домов. Также из-за падения обломков беспилотника повреждена крыша коммерческого объекта.

Губернатор призвал жителей Белгородского района по возможности оставаться дома. В областной столице закрыты крупные ТЦ, школы переведены на дистант. Водителей призвали не парковаться вблизи административных зданий.