На Дону увеличилось количество предложений автомобилей на «механике»

В Ростовской области количество предложений новых автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) выросло на 17%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На машины с АКПП пришлась почти четверть всех объявлений, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывают эксперты. В 2025 году доля новых авто с автоматической коробкой передач в предложении составила чуть более 23%. На автомобили марки Changan приходится при этом 15% от всех этих объявлений. Также в топ вошли марки Geely (14%) и GAC (почти 5%). Среди моделей наиболее широко представлены Geely Monjaro (около 8%), Changan UNI-K (5,4%), Geely Atlas (%), GAC GS8 (почти 4%) и Changan CS75 Plus (1,8%).

Константин Соловьев