Суд Ростова-на-Дону обязал вернуть деньги обманутой пенсионерке

Прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону обратилась в суд с иском о возвращении денег пенсионерке, обманутой мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным правоохранителей, 78-летняя жительница города под воздействием обмана перевела 375 тыс. руб. на «безопасный счет». По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи установили владельца счета, на который поступили похищенные денежные средства. Им оказался житель Кемеровской области, предоставивший свою банковскую карту для совершения финансовых операций третьим лицам.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения инстанции находится на контроле правоохранителей.

Константин Соловьев