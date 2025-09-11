WSJ: Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил разочарование ударами Израиля в Катаре

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сообщил о разочаровании ударами по Дохе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп заявил господину Нетаньяху, что решение атаковать политических лидеров «Хамаса» в столице Катара было неразумным.

Президент США был разгневан тем, что узнал о нападении от американских военных, а не от Израиля. Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что у него было мало времени для удара, и он воспользовался этой возможностью.

Один из собеседников издания отметил, что господин Трамп все больше разочаровывается в господине Нетаньяху, считая, что премьер-министр предпринимает односторонние шаги, которые противоречат американским целям на Ближнем Востоке.

9 сентября Израиль ударил по зданию в Дохе, где находились представители руководства «Хамаса». В движении заявили, что все высокопоставленные лидеры выжили, но погибли шесть человек, включая Хамама Халиля аль-Хайю, сына главного переговорщика «Хамаса» за рубежом.