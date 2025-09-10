Взрывы в Дохе вышли громкими

Операция Израиля на территории Катара, нацеленная на лидеров радикальной палестинской группировки «Хамас», вызвала широкое осуждение. Россия назвала военную акцию «подрывом международных усилий по поиску мирных развязок». Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что подобное вмешательство не соответствует ни целям Израиля, ни целям Америки. Совбез ООН в связи с ударами созвал 10 сентября экстренное заседание. А лидеры стран Персидского залива поспешили организовать визиты в Катар, чтобы выразить ему поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Операция по устранению высокопоставленных членов политбюро «Хамаса» 9 сентября не вызвала одобрения в международном сообществе. Уже 10 сентября по этому поводу было созвано экстренное заседание СБ ООН — на 22:00 по московскому времени.

В МИД России израильскую операцию назвали грубым нарушением международного права и Устава ООН, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Израильские удары ведут к «дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке» и провоцируют «подрыв международных усилий по поиску мирных развязок», отметило российское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал удары Израиля по катарской территории инициативой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Односторонние бомбардировки Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который прилагает огромные усилия и смело идет на риск вместе с нами ради достижения мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки»,— подчеркнул глава Белого дома, однако добавил, что уничтожение группировки «Хамас», «наживающейся на страданиях жителей Газы»,— это «достойная цель».

Как утверждают источники Axios, действия Израиля в Катаре вызвали возмущение у советников американского лидера. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не уведомила о приближающемся нападении своего союзника заранее: Пентагон заметил нехарактерное движение десяти израильских истребителей только в тот момент, когда они уже находились в районе Персидского залива, и попросил разъяснений. К тому времени, как еврейское государство сообщило США о своих намерениях, ракеты по Дохе уже были выпущены, утверждают собеседники Axios. Ракет было десять, причем, по признанию катарской стороны, их было невозможно отследить и перехватить.

Гнев американских чиновников был связан в том числе с тем, что удары сорвали переговоры по сектору Газа: они пришлись на тот момент, когда американская сторона ожидала ответа «Хамаса» на новые предложения по урегулированию.

Серия ударов ВВС ЦАХАЛа обрушилась на престижный район Дохи — Вест-Бэй-Лагун. По предварительным данным, погибли как минимум пять человек. Официально власти Катара подтвердили, что в числе убитых — сотрудник их внутренней безопасности, который работал «на целевом объекте». О том, мертвы ли высокопоставленные члены «Хамаса», в которых целился Израиль, известно мало. По состоянию на 10 сентября ЦАХАЛ все еще проводил оценку нанесенного «Хамасу» урона.

«Сейчас нет никаких признаков того, что террористы уничтожены,— признался армейский источник 12-го канала.— Мы все еще надеемся на их уничтожение, но оптимизм поугас».

Что касается Катара, то сейчас его руководство пребывает в шоковом состоянии от случившегося, утверждают источники The Washington Post. После ударов Доха, как отмечает газета, автоматически лишилась роли посредника в вооруженном конфликте между Израилем и «Хамасом». Кроме того, королевский дом крайне разочарован тем, как поступил с ним Вашингтон: как утверждали источники The Washington Post, администрация Трампа и правительство Нетаньяху некоторое время назад заверили Катар, что политбюро «Хамаса» не будет подвергаться опасности на его территории.

Арабские лидеры выразили полную солидарность с Катаром. 10 сентября в Доху отправились президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и наследный принц Иордании Хусейн бен Абдалла. На следующий день в эмират должен прибыть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Как утверждают арабские дипломаты, говорившие с катарским порталом The Middle East Eye на условиях анонимности, военное давление Израиля не может не ослабить его связи с арабским миром. На фоне войны в секторе Газа страны Персидского залива и так начали дистанцироваться от еврейского государства.

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, заход ВВС Израиля в катарское небо только укрепит желание стран Персидского залива усилить свои системы ПВО и ПРО.

Однако он усомнился в том, что это может быть сделано за счет приобретения необходимых средств ПВО у США. «Крупные закупки американских вооружений для арабских монархий Персидского залива всегда были в том числе и жестом лояльности к США. Штаты же сейчас в очень грубой форме продемонстрировали, что готовы жертвовать интересами и суверенитетом этих стран, если это нужно Израилю,— отметил господин Лямин.— Это может заставить некоторые страны призадуматься о диверсификации закупок средств ПВО и ПРО».

Нил Кербелов