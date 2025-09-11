В Батайске дело экс-начальницы отдела предпринимательства направили в суд

В Батайске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела малого и среднего предпринимательства и торговли администрации города. Чиновницу обвиняют по ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Жанне Эм. По данным следствия, в течение 2024 и 2025 годов она систематически получала взятки от продавцов за торговлю в неустановленных для этого местах. Деньги чиновнице передавали через посредника — знакомого, а общая сумма взяток составила более 650 тыс. руб. В отношении знакомого фигурантки, жителя Батайска, возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 3, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)

Кроме того, фигурантку подозревают в том, что она лично получила взятку 500 тыс. рублей от предпринимателя, пообещав обеспечить его победу на аукционе и заключение с ним договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Жанне Эм суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, посредника во взяточничестве поместили под домашний арест. Уголовное дело направили в суд.

Константин Соловьев