В Ростовской области из 110 пропавших живыми нашли 60 человек

В августе 2025 года жители Ростовской области подали 110 заявок на поиск пропавших людей. Из них живыми найдены 60 человек, погибли двое. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

Поиски еще 24 человек продолжаются. Кроме этого, волонтеры отряда нашли девять родственников пропавших и установили личности 24 человек, данные об одном из них направлены в программу «Жди меня».

Семь заявок признаны неподтвержденными.

Наталья Белоштейн

