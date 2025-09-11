В Ростовской области из 110 пропавших живыми нашли 60 человек

В августе 2025 года жители Ростовской области подали 110 заявок на поиск пропавших людей. Из них живыми найдены 60 человек, погибли двое. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области

Поиски еще 24 человек продолжаются. Кроме этого, волонтеры отряда нашли девять родственников пропавших и установили личности 24 человек, данные об одном из них направлены в программу «Жди меня».

Семь заявок признаны неподтвержденными.

Наталья Белоштейн