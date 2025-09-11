В Ростовской области из 110 пропавших живыми нашли 60 человек
В августе 2025 года жители Ростовской области подали 110 заявок на поиск пропавших людей. Из них живыми найдены 60 человек, погибли двое. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области
Поиски еще 24 человек продолжаются. Кроме этого, волонтеры отряда нашли девять родственников пропавших и установили личности 24 человек, данные об одном из них направлены в программу «Жди меня».
Семь заявок признаны неподтвержденными.