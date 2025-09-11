Mantera может выйти на биржу в рамках стратегии до 2028 года

Туристический холдинг Mantera, управляющий курортами «Красная Поляна» и «Архыз», рассматривает возможность размещения акций на бирже. Как сообщил гендиректор компании Вадим Трукшин в интервью РБК, к этому процессу холдинг может быть готов не ранее 2028 года. По его словам, объединение активов и централизация управления являются частью подготовки к IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Mantera создана в 2021 году при участии председателя совета директоров АО «Агрокомплекс» Александра Ткачева. Базой портфеля стали объекты Олимпийских игр в Сочи, включая «Сочи Парк», курорт «Красная Поляна» и «Сочи Парк Отель». Помимо курортных комплексов, холдинг развивает винодельню «Шато де Талю», форелевое хозяйство «Адлер» и проект Mantera Supreme в Сириусе.

С 2023 года компания управляет курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии, в развитие которого планируется вложить 27 млрд руб. к 2028 году. В 2026 году должно начаться строительство круглогодичного курорта «Лагонаки» в Адыгее с объемом инвестиций около 30 млрд руб., запуск намечен на 2028 год.

Стратегия компании предусматривает рост турпотока до 10 млн человек в год. В 2024 году «Красную Поляну» посетили 1,5 млн туристов, «Архыз» — более 1 млн. Совокупный трафик объектов растет более чем на 40% ежегодно, что превышает среднерыночные показатели. Общий объем инвестиционного портфеля Mantera до 2028 года оценивается более чем в 100 млрд руб.

Вячеслав Рыжков