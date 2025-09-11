В городе Шахты снизили давление воды на 12 улицах из-за аварийных работ

В городе Шахты снизили давление воды на 12 улицах из-за ремонтных работ после аварии. Об этом сообщает пресс-служба филиала ГУП РО «УРСВ».

Перебои с водоснабжением затронули проспект Ленинского Комсомола, переулки Сокольнический, Терешковой, 10 лет Октября и Айвазовского, улицы Искра, Калинина, Обуховой, Челнокова, Землячки и Капровую, а также прилегающие территории.

Ремонтные работы планируют завершить до 17:00. Для жителей пострадавших районов организован подвоз воды автоцистернами по заявкам абонентов.

Константин Соловьев