В городе Шахты снизили давление воды на 12 улицах из-за аварийных работ
В городе Шахты снизили давление воды на 12 улицах из-за ремонтных работ после аварии. Об этом сообщает пресс-служба филиала ГУП РО «УРСВ».
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Перебои с водоснабжением затронули проспект Ленинского Комсомола, переулки Сокольнический, Терешковой, 10 лет Октября и Айвазовского, улицы Искра, Калинина, Обуховой, Челнокова, Землячки и Капровую, а также прилегающие территории.
Ремонтные работы планируют завершить до 17:00. Для жителей пострадавших районов организован подвоз воды автоцистернами по заявкам абонентов.