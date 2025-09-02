Президент Финляндии заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны значительно продвинулись в разработке гарантий безопасности для Украины в будущем мирном соглашении. Он выразил надежду, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

«Мы должны согласовать гарантии безопасности с США, которые будут их поддерживать. Мы решаем эти вопросы с министрами обороны, которые разрабатывают конкретные примеры того, как это в итоге может выглядеть»,— сказал Александр Стубб журналистам (цитата по Reuters).

4 сентября в Париже состоится встреча представителей европейских стран из числа «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой консультаций станут гарантии безопасности. На минувших выходных председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть «довольно точный план» по размещению войск на украинской территории после прекращения огня. При этом российская сторона выступила против подобной инициативы.

Лусине Баласян