Медведев: Финляндия необоснованно вмешивается в украинский вопрос

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что во вмешательстве финской стороны в урегулирования конфликта на Украине нет «никакого толка». По его словам, украинский вопрос никак не касается Финляндии.

«Лезут в самые разные вопросы, это правда, занимаются украинской проблематикой. Есть ли от этого толк? Да никакого толка, мне кажется, нет. Тем более Финляндия вот здесь, а Украина совершенно в другой части»,— сказал господин Медведев во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны значительно продвинулись в разработке гарантий безопасности для Украины в будущем мирном соглашении. До этого он отмечал, что Финляндия не намерена отправлять войска на Украину в качестве гарантий безопасности для Киева.