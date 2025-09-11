«Золотое яблоко» откроет еще два пункта выдачи заказов в Екатеринбурге

Уральский бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» анонсировал открытие еще двух пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Екатеринбурге. Напомним, первый ПВЗ открыли в Академическом районе в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Золотого Яблока» Фото: Пресс-служба «Золотого Яблока»

Новые пункты откроются 11 сентября на улице 8 Марта, 167 и 13 сентября на улице Радищева, 27. Сообщается, что пункты будут работать ежедневно; хранить заказы в ПВЗ будут в течение семи дней.

На сегодняшний день у компании 10 пунктов выдачи: по три в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и один в Тюмени.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в 2026 году «Золотое яблоко» планирует выйти на китайский рынок, открыв магазин и запустив онлайн-продажи в Шанхае. Также компания хочет открыть завод по производству косметики — ведутся переговоры о покупке предприятий в Свердловской и Московской областях.

Мария Игнатова