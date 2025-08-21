«Золотое яблоко» докатилось до Шанхая

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» планирует выйти на китайский рынок в 2026 году, открыв магазин и запустив онлайн-продажи в Шанхае. Магазин займет отдельное здание: на первых этажах будет розничный магазин, а на верхних — азиатский хаб для управления бизнесом в регионе.

Компания намерена развивать омниканальную стратегию, сочетая офлайн-продажи с электронной коммерцией. Вначале доставка будет доступна только в Шанхае, но в будущем планируется расширение на другие города Китая.

«Золотое Яблоко» — один из крупнейших международных бьюти-ритейлеров, основанный в Екатеринбурге в 1996 году. Компания ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Всего насчитывается около 50 магазинов. Направление электронной коммерции в компании активно развивается с начала пандемии 2020 года. Сейчас на нее приходится более 50% выручки. В компании работают более 10 тыс. человек. Штат IT насчитывает более 700 сотрудников.

В компании объяснили, что бьюти-рынок Китая считается одним из самых крупных в мире. По прогнозам международного агентства Statista, к концу года достигнет $73,66 млрд, что в 2,3 раза превышает совокупный объем рынков СНГ и Персидского залива.

Сооснователь и совладелец компании Иван Кузовлев подчеркнул, что выход на китайский рынок может стать трамплином для российских брендов. «Во всех странах присутствия компании мы знакомим аудиторию как с мировыми бьюти-брендами, так и с отечественными — на наших полках по всему миру представлено около 600 брендов косметики из России. Выходя в Китай, “Золотого Яблока” может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком»,— прокомментировал господин Кузовлев.

Директор по международным партнерским программам АО «Российский экспортный центр» Алексей Мурзенок отметил, что Китай занимает лидирующую позицию среди направлений российского экспорта, но является непростым рынком для иностранных косметических брендов. Так, для выхода на китайский рынок российским брендам нужно будет пройти несколько процедур, которых требует местное законодательство. Например, перед началом продаж необходимо пройти процедуру нотификации в NMPA или, в случае с косметикой с заявленными специальными функциями, регистрации в NMPA.

«Для сертификации потребуется проведение испытаний в аккредитованной в Китае лаборатории и собственное или партнерское зарубежное юридическое лицо. Особое внимание следует уделить заблаговременной регистрации товарного знака, которая обеспечит безопасность выхода в Китай, защитив от сквоттинга»,— пояснил Алексей Мурзенок. Он также отметил, что отечественному бренду на азиатском рынке требуется приложить значительное количество усилий для продвижения и адаптации.

Мария Игнатова