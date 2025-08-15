«Золотое яблоко» откроет первый пункт выдачи заказов в Екатеринбурге

Сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» 16 августа откроет в Академическом районе Екатеринбурга первый в городе пункт выдачи заказов (ПВЗ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе сети.

Фото: Пресс-служба «Золотого Яблока»

ПВЗ откроется на ул. Вильгельма де Геннина, 33 и будет работать ежедневно, срок хранения заказа составит семь дней. Площадь помещения составляет 104 кв. м, почти половина — 47 кв. м — отведена под клиентский зал. Этот ПВЗ станет седьмым в России и будет иметь самый большой клиентский зал среди всех пунктов выдачи компании.

Первые ПВЗ «Золотое яблоко» открыло в 2024 году — два пункта появились в Москве. В 2025 году еще три пункта открылись в Санкт-Петербурге, а также один в Тюмени — пункт начал работу 17 февраля в деловом центре «Горький» на ул. Максима Горького и стал первым в Уральском федеральном округе (УрФО), при этом в Тюмени магазинов сети сейчас нет.

Сеть по продаже косметики и других товаров «Золотое яблоко» была основана в 1996 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане, Беларуси, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Четвертый в УрФО магазин компания открыла в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ).

Ирина Пичурина