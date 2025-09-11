РБК: у ЦБ есть вопросы к сделке «Балтийского лизинга» по покупке «Росгосстраха»

Компания «Балтийский лизинг» направила на согласование в Банк России предложение по покупке «Росгосстраха» (РГС) у ВТБ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на страховом рынке.

По информации издания, регулятора смущает желание покупателя профинансировать сделку кредитными средствами. «Балтийскому лизингу» выдвинуты дополнительные условия по сделке, из-за чего процесс продажи может затянуться или вовсе не состояться.

«Росгосстрах» существует с 1921 года. Это старейшая страховая компания в России. Она стала частью группы ВТБ при покупке банком активов «ФК Открытие» в конце 2022 года.

Приобретать страховые компании с помощью кредитных средств не запрещено, но в практике ЦБ уже был негативный опыт с покупкой «Росгосстраха». Тогда компанию приобрел банк «Открытие». Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин объяснял, что приобретение крупнейшего игрока на страховом рынке и привело к последующей санации «Открытия». Использование кредита может сигнализировать о нехватке у покупателя собственного капитала для сделки.

РБК пишет, что в случае заключения сделки лизинговая компания сможет оставлять внутри страховые премии, а также проводить одновременные кросс-продажи лизинга и страховки. Слияние также позволит сделать страховые премии чуть ниже, что увеличит привлекательность «Балтийского лизинга для клиентов.

О том, что «Балтийский лизинг» является претендентом на покупку «Росгосстраха», «Ъ» писал в апреле. Тогда был еще один возможный кандидат — группа компаний «Регион». Но в августе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ГК изначально не рассматривалась как потенциальный участник сделки.