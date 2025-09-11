За ночь над Черноземьем сбили 15 БПЛА, без пострадавших

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 17 беспилотников, включая 15 над Черноземьем. Шесть БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об обнаружении и подавлении «более пяти» беспилотников в четырех районах и уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил об «очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов» и о невозможности снять ранее введенные в области ограничения. В Белгороде и Белгородском районе остаются закрытыми крупные торговые центры и летние площадки заведений, школы, колледжи и вузы 11 и 12 сентября работают в дистанционном формате.

Оперштаб Курской области также сослался на данные оборонного ведомства, но не уточнил информацию о последствиях. Власти Липецкой и Тамбовской областей ночные атаки пока не прокомментировали.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 43 БПЛА. Никто не пострадал, но был зафиксирован ряд разрушений, в том числе в жилом секторе.

Об атаках ВСУ на Белгородскую область 10 сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова