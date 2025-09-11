Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За ночь над Черноземьем сбили 15 БПЛА, без пострадавших

Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 17 беспилотников, включая 15 над Черноземьем. Шесть БПЛА сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об обнаружении и подавлении «более пяти» беспилотников в четырех районах и уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков заявил об «очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов» и о невозможности снять ранее введенные в области ограничения. В Белгороде и Белгородском районе остаются закрытыми крупные торговые центры и летние площадки заведений, школы, колледжи и вузы 11 и 12 сентября работают в дистанционном формате.

Оперштаб Курской области также сослался на данные оборонного ведомства, но не уточнил информацию о последствиях. Власти Липецкой и Тамбовской областей ночные атаки пока не прокомментировали.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 43 БПЛА. Никто не пострадал, но был зафиксирован ряд разрушений, в том числе в жилом секторе.

Об атаках ВСУ на Белгородскую область 10 сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова