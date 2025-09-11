На праздновании Дня города в Салехарде выступит Пелагея

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на праздновании Дня города 13 сентября выступит певица Пелагея со своей группой, сообщила городская администрация. Концерт группы пройдет на Центральной площади в 20:00.

Пелагея

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пелагея

На выходных губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский проверили готовность города к празднованию 430-летнего юбилея. Ко Дню города в Салехарде планируется открыть самый большой в ЯНАО экстрим-парк площадью почти 2 тыс. кв. м, а также провести реконструкцию стелы «Романтикам 70-х» и благоустроить сквер.

Ирина Пичурина