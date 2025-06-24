В Салехарде в День города откроют самый большой в ЯНАО экстрим-парк

В День города в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) откроется самый большой на Ямале экстрим-парк, его площадь составит почти 2 тыс. кв. м, сообщили в городской администрации. Он станет одним из подарков жителям к 430-летию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Салехарда Фото: Администрация Салехарда

В парке появится более 30 фигур для любителей разных экстремальных видов спорта: рампы и разгонные горки для скейтеров и BMX-велосипедистов, объекты для роллеров и паркурщиков. Некоторые сооружения будут рассчитаны на новичков: чтобы они не получили травмы, на объектах появятся поролоновые ямы. Кроме того, в парке будут работать медицинский кабинет и кафе, предусмотрены женские и мужские раздевалки.

В Салехарде уже работают три скейт-площадки, но круглогодичного центра раньше не было. «Недавно побывал в скейт-парке, здесь уже установлены трибуны, сцена, световое и музыкальное оборудование. По большому счету получается большой центр экстремальных видов спорта и досуга»,— сказал мэр Алексей Титовский.

В этом году празднование Дня города в Салехарде пройдет 13 сентября.

Напомним, к юбилею Салехарда летом в городе собираются отремонтировать 21 участок общей протяженностью почти 12,3 км. Во дворах домов на ул. Броднева, 48а, 50 и ул. Зои Космодемьянской, 63, 65, 67 также заменят асфальт, установят фонари и камеры видеонаблюдения.

Ирина Пичурина