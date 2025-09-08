Глава Ямала оценил готовность Салехарда к 430-летнему юбилею

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский 7 августа проверили готовность города к празднованию 430-летнего юбилея. «Свой день рождения наша столица встретит более комфортной, безопасной и яркой»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Титовский (второй на фото) и Дмитрий Артюхов (четвертый) Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Следующая фотография 1 / 3 Алексей Титовский (второй на фото) и Дмитрий Артюхов (четвертый) Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов рассказал о проводимых в Салехарде работах. Так, губернатор и мэр проверили ход работ по ремонту дамбы на Сенькина. Подрядчик меняет старые коммуникации и укрепляет сооружение, создает новую систему водосброса. Автомобильное движение планируется открыть к середине октября.

Работы продолжаются в лицее для старшеклассников. Построенная в 1998 году школа полностью преобразится — здесь будет создано современное пространство для обучения по пяти профилям, включая IT, инженерию, медицину и дипломатию. В лицее появятся лаборатории, медиатека и просторный спортзал. Расположенная рядом детская школа искусств откроется уже на этой неделе.

В арт-резиденции «Полярис» начался ремонт кровли, и на месте бывшего кафе осенью откроется новый ресторан. Весной здесь планируется открыть филиал национального выставочного центра «Россия».

По программе «Мой двор» в этом году во дворах на ул. Губкина отремонтировали фасады домов и благоустроили территорию детского сада. На месте гаражей появилось пространство с пешеходными дорожками, газонами и светом — скоро здесь появится смотровая площадка.

Завершается ремонт мостового перехода на Ангальском мысу рядом с новой круговой развязкой — движение по нему откроется осенью. Кроме того, в рамках дорожной кампании в Салехарде отремонтировали 12 км дорог.

На выходных Новый Уренгой (ЯНАО) отпраздновал свое 50-летие, с этим событием Дмитрия Артюхова поздравил президент Владимир Путин. В честь юбилея газовой столицы открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине» и арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!».

Ирина Пичурина