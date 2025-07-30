Ко Дню города в Салехарде обновят стелу «Романтикам 70-х» и сквер

К 430-летию Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируется провести реконструкцию стелы «Романтикам 70-х», а также благоустроить сквер, сообщил у себя в Telegram мэр Алексей Титовский.

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Стела находится на въезде в Салехард на объездной дороге, она была установлена в 2001 году. Работы по ее ремонту уже начались. «Стела — символ целой эпохи, посвященный настоящим героям-первопроходцам, кто осваивал Арктику и кого не пугали неизведанные земли»,— объяснил господин Титовский.

Сейчас подрядчик укладывает плитку в прогулочной зоне и обустраивает пешеходную дорогу, которая свяжет сквер с микрорайоном Солнечный. В нем поставят скамейки, освещение и информационные стенды с историей освоения Ямала, а также технику, которая в эпоху освоения Севера — ЗИЛ-157 и ГАЗ-71, ГАЗ-66 с бурильной установкой.

Работы планируется завершить к празднованию Дня города, которое в этом году состоится 13 сентября.

Напомним, в День города в Салехарде откроется самый большой на Ямале экстрим-парк, его площадь составит почти 2 тыс. кв. м, сообщили в городской администрации. Он станет одним из подарков жителям к 430-летию города.

Ирина Пичурина