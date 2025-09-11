На севере Ростовской области температура ночью может опуститься до +4°C

В Ростовской области сегодня, 11 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выпадение малого количества осадков возможны ночью и в утренние часы. День пройдет преимущественно без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, достигнет скорости в 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью от +13°C до +18°C, местами до +7°C, по северу до +4°C. Днем столбики термометров поднимутся до +26°C.

Константин Соловьев