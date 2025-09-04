Свердловчан предупредили о дипфейке с Денисом Паслером в соцсетях
Видеозапись, в которой врио губернатора Свердловской области Денис Паслер якобы рассказывает о нехватке топлива в регионе, является дипфейком, предупредил Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Для изготовления ролика неизвестные использовали видео 2024 года, при этом распространяемая в соцсетях информация о дефиците топлива на Среднем Урале является недостоверной.
Ранее в интернете получило распространение дипфейк-видео с господином Паслером, в котором рассказывается о якобы открытии «региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации».