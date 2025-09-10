«Глория Джинс» может закрыть крупнейший магазин в Москве

Производитель одежды из Ростовской области «Глория Джинс» может закрыть флагманский магазин в центре Москвы. Причиной для принятия решения стала высокая стоимость аренды (от 168 до 204 млн руб. в год) и снижение спроса. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на слова собственного источника на рынке торговой недвижимости.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Крупнейший магазин «Глория Джинс» находится в бизнес-центре «Галерея Актер» на Тверской улице. Ранее там располагался магазин H&M.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Глория Джинс» зарегистрировано в 1995 году и специализируется на розничной торговле мужской, женской и детской одеждой. В прошлом году выручка предприятия составила 28,86 млрд руб, а чистая прибыль — 183 млн руб. Генеральным директором компании является Владимир Мельников.

Мария Хоперская