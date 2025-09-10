Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону ликвидировали подпольное казино

В центре Ростова-на-Дону оперативники выявили и ликвидировали нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что организатором казино является 42-летний ростовчанин. Он арендовал помещение, а также приобрел столы для игры в покер, карты и фишки разного номинала. За участие и покупку фишек подозреваемый собирал деньги.

Ростовчанина задержали в рамках уголовного дела о незаконных организации и проведении азартных игр (ч.2 ст. 171.2 УК РФ). В настоящее время полицейские устанавливают круг причастных лиц и сумму полученного дохода.

Мария Хоперская

