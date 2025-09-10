Жители двух районов Ростова-на-Дону останутся без горячей воды на неделю

Жители западной и центральной части Ростова-на-Дону на неделю останутся без горячего водоснабжения. Неудобства связаны с плановыми испытаниями теплосетей, которые пройдут с 15 по 20 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Западном жилом массиве отключения затронут: проспекты Малиновского и Стачки, улицы Доватора, Мадояна, ул. Литвинова. 2я Володарского, Заводская и Каширская. Без горячей воды также останутся жители микрорайона Левенцовский, домов на улице Пескова и в переулке Машиностроительном.

В центральной части города горячей воды не будет в границах: ул. Пушкинская – пр. Буденновский – ул. Серафимовича – ул. Сиверса – ул. Маркова – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пер. Журавлева, а также ул. Курская, ул. Тамбовская, ул. Воронежская, ул. Футбольная, ул. Павленко. пр. Соколова – ул. Малюгиной – ул. 21-я Линия – ул. Береговая; пр. Соколова – ул. Береговая – пер. Халтуринский – ул. Пушкинская.

Водоснабжение 20 сентября восстановят без дополнительного оповещения.

Мария Хоперская