WSJ: ЕС не хочет в новом пакете санкций ограничивать закупку топлива у России

Евросоюз не хочет в новом пакете санкций прописывать меры, которые еще больше ограничат закупку углеводородов у России. Об этом сообщаетThe Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в ЕС не хотят идти на такой шаг из-за чувствительности этой темы для участников блока.

В материале отмечается, что обсуждение санкционного пакета продолжается, итоговое решение пока не принято. Ранее Bloomberg сообщало, что новые санкции ЕС затронут российские банки и энергетические компании. По данным ANSA, Евросоюз может ужесточить выдачу виз россиянам. Reuters писало, что под санкции могут подпасть независимые китайские НПЗ.